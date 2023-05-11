الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإيراني: السعودية عيّنت سفيراً لها في طهران

السعودية وايران
السعودية وايران

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية عينت سفيرها الجديد لدى إيران، فيما أشار الى أن طهران ستقوم بخطوة مماثلة قريباً.

وقال عبداللهيان إن المملكة العربية السعودية عينت سفيرها الجديد لدى طهران، مبيناً أن إيران ستقوم بخطوة مماثلة قريبا، حسب روسيا اليوم. 

وأكد أن العمل جار لإعادة فتح سفارتي البلدين.

وأعلنت السعودية وإيران في مارس الماضي أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.

كما سيعمل البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

 

وزير الخارجية الإيرانى إيران السعودية طهران استئناف العلاقات الدبلوماسية

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