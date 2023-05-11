تفاصيل إدراج قضايا المناخ في المناهج بجامعة سوهاج

تحدث الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن تفاصيل إدراج قضايا المناخ في المناهج، مؤكدا أن الجامعة اتخذت من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي أصدرتها مصر في نوفمبر 2021، ركيزة لإطلاق الاستراتيجية السوهاجية للتغيرات المناخية في أغسطس 2022.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، صباح الخميس، أن الاستراتيجية السوهاجية أحد أسباب اختيار وزارة التعليم العالي للجامعة، من أجل تمثيلها في مؤتمر تغير المناخ "COP27".

وأوضح أن الاستراتيجية حددت الوضع الراهن في المحافظة والمأمول بحلول عام 2050، مشيرا إلى تقسيم الفترة من 2022 إلى 2050 إلى 3 عقود، إذ ينتهي العقد الأول في 2030، والعقد الثاني 2040، والثالث 2050.

وأشار إلى أن أحد أنشطة العقد الأول ارتبط بعقد مجموعة من المؤتمرات وورش العمل تحت إطار التغيرات المناخية والبيئية، وتطوير المناهج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة، وجامعة سوهاج بصفة خاصة، بحيث تتضمن ما يساعد طلاب المرحلة الأولى الليسانس والبكالوريوس، على التعرف على التغيرات المناخية والبيئية في سوهاج ومصر خلال المناهج.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن المؤتمر الأول الدولي الذي عقد منذ يومين بشأن الاستراتيجية، انتهى إلى مجموعة من التوصيات، حيث تعديل المناهج الدراسية وزيادة الرقعة الخضراء في سوهاج؛ لأن الجزء المأهول بالسكان لا يتعدى 14% من المساحة الجغرافية للمحافظة.