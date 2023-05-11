جولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس القاهرة

تفقد عدد من مديري المديريات والإدارات التعليمية أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي 2022- 2023.

تابع أيمن موسي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات .

وبدأت اليوم أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، لطلاب الصف السادس الإبتدائى، والصف الثاني الإعدادى وفقاً للجداول المعلنة بكل إدارة تعليمية .

وادي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى .

وأكد أيمن موسى سير الامتحانات بصورة منتظمة دون وجود أى شكاوى، مشيراً إلى الإنعقاد الدائم لغرفة العمليات وربطها بالإدارات التعليمية الـ٣٣، وتذليل أى عقبات لضمان حسن سير وانتظام الإمتحانات.

وفي نفس السياق، تابع الدكتور عصمت الطوخى مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية سير الامتحانات بمدارس فم الخليج، ومدارس دار العلم الخاصة لغات.

وأكد الطوخي، على أنتظام سير العملية الامتحانية دون معوقات، وتطبيق التعليمات بكل دقة .

وزار سعيد عطية، مدير عام إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عددا من المدارس كمدرسة على مبارك للتعليم الأساسي، مصطفي كلمل الابتدائية، مصطفي كامل الاعدادية، جمال عبد الناصر الابتدائية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

واطمأن على سير الامتحانات داخل اللجان بصورة طبيعية، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل جميع اللجان حفاظاً على سلامة الطلاب .

كما تابع نظافة دورات المياه وفناء المدرسة واللجان، وقام بالاطلاع على الورقة الامتحانية للتأكد من وضوح الأسئلة وأنها في مستوى الطالب المتوسط

كما أطلع علي دفتر أمن اللجان، وقام بالتنبيه علي الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم ، وايضا نبه على الطلاب أنه من يثبت تورطه في الغش داخل اللجان يتعرض لعقوبة الحرمان من الإمتحان حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الإمتحان

كما حذر مدير ادارة المستقبل التعليمية ، من أستخدم الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، مشددا بالتنبيه على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات .

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