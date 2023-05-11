توت قلواك يطالب بعقد قمة لرؤساء دول جوار السودان فى مصر لحل الأزمة

طالب المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، بعقد قمة لرؤساء دول جوار السودان في مصر لحل الأزمة السودانية قريبًا.

وتابع خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن لكل دولة خطتها فيما يخص السودان ولا بد من انعقاد جلسة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة وإدارتها لتخرج بقرارات محددة، وسيكون ذلك في مصر لتتوحد الرؤى فيما يخص البلاد، كما أننا ندعو جميع الأطراف من السودان والقوى السياسية للمشاركة في الحوار ليطرح كل شخص رؤيته لحل الأزمة ولا بد من الوصول للاستقرار.

وأضاف المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، أن جلسة الحوار تجمع كلًا من جنوب السودان ومصر وتشاد، وهي دول الجوار التي تشهد اتصالات وتشاورات دائمة والمتأثرة أيضًا بهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن جنوب السودان ومصر وتشاد من الدول الجاهزة الآن لمثل هذا الحوار.

- مصر والسودان شعب واحد في جميع الأوقات

وشكر المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة المواطنين السودانيين، معلقًا سعداء بوجودنا في وطننا الثاني مصر.

وأكد خلال حوار خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر والسودان شعب واحد في جميع الأوقات وليس في الأزمات فقط، منوهًا بأن السودان ما زال يعاني من الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وتداعيات تلك الأزمة على الشعب السوداني ككل، فالوضع ما زال صعبًا للغاية، وهناك مشاورات بين رؤساء دول جوار السودان لحل هذه الأزمة خاصة أنها قضية معقدة وصعبة للغاية.

ونوه إلى إرسال رسالة للرئيس السيسي من قِبل رئيس جنوب السودان سلفاكير، لإحلال السلام والتقدم في السودان، فالقتال الدائر حاليًا بين الطرفين يجب أن يتوقف.