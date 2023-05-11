"مياه أسيوط": سرقة أغطية مطابق الصرف يهدد الأرواح ويهدر المال ويلوث البيئة

قال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى تتنامى بشكل مستمر مما يهدد سلامة المواطنين، فى ظل عدم وجود عقوبة رادعة للحد من السرقة.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى أن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف الجميع للحد من مخاطرها و البحث عن حل لهذه المشكلة، فكل عملية سرقة هى إعداد فخ للسقوط المميت الذى يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها في هذه البلاعات.

- دوريات لرصد حالات السرقة

وأكد "الشرقاوي" أن هناك دوريات لرصد حالات السرقة ولكنها لا تتمكن من السيطرة على جميع البالوعات، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الشركة والإبلاغ عن حالات السرقة أو وجود بالوعات بدون أغطية، على الخط الساخن 125.

وأضاف أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة، لافتا إلى أن المتورط الأكبر فى سرقة الأغطية هم تجار الخردة وأصحاب مسابك بير السلم، الذين يعيدون تصنيع الأغطية مرة أخرى.