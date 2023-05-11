"يويفا" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب وهدف في نصف نهائي أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، أسماء اللاعبين المرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل هدف في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أسدل الستار عن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي جمعت بين أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وجاء المرشحون لجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

1- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد، وقدم ثلاث محاولات على مرمى مانشستر سيتي.

2- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

سجل البلجيكي كيفين دي بروين هدف مانشستر سيتي، وبلغت دقة تمريراته 81%.

3- الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

تألق الإيطالي نيكولو باريلا مع إنتر ميلان، حيث بلغت دقة تمريراته 80%.

4- الأرميني هنريك مخيتاريان (إنتر ميلان).

سجل الأرميني هنريك مخيتاريان هدفًا لإنتر ميلان، وبلغت دقة تمريراته 94%.

المرشحون لجائزة أفضل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

1- البرازيلي فينيسيوس جونيور.

2- البلجيكي كيفين دي بروين.

3- الأرميني هنريك مخيتاريان.

4- البوسني إدين دجيكو.

نتائج مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا

وكان ريال مدريد الإسباني قد وقع في فخ التعادل الإيجابي مع مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1، حيث سجل فينيسيوس جونيور هدف الميرنجي، ثم أدرك كيفين دي بروين التعادل للسيتي.

بينما حقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على ميلان بهدفين دون رد، سجلهما إيدين دجيكو وهنريك مخيتاريان.

ومن المقرر أن تُقام مباراتي الإياب في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 16 و17 مايو الجاري.