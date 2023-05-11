القبض على عاطلين يستغلان الأطفال فى أعمال التسول بالشيخ زايد

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، اليوم الخميس، القبض على عاطلين يستغلان الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة في الشيخ زايد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.