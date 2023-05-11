الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 10 سنوات لطباخ انتحل اسم شقيقه للهروب من قضية سرقة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة طباخ بالسجن المشدد لمدة 10 غيابيا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه في واقعة تزوير محرر رسمي وهو انتحال اسم شقيقه للهروب من حكم قضائي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 26049 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محر بك بك ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية  محضر شرطة وانتحال اسم شقيقة للهروب من أحكام.

كشفت تحريات ضباط إدارة جرائم الأموال العامة أن المتهم " ع.ا.ع" طباخ، مقيم محافظة البحيرة، ارتكب واقعة تزوير في محررات رسمية وهم مذكرة الضبط ومحضر الشرطة وتحقيقات في القضية رقم 3183 لسنة 2022 جنح قسم شرطة محربك ،حال أدلاله أمامهم باسم " م.ا.ع" ، للهروب من حكم صادر ضدة حكم نهائي الحبس في واقعة سرقة دراجة نارية مع اخرين ، وذلك انتحل زورا اسم شقيقة للهروب من الضبط ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق  التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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