عضو بـ"قومى المرأة": ننفذ مشروعًا منذ سنوات لتمكين المرأة الوافدة اقتصاديًا

أكدت المستشارة أمل عمار، المقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس أطلق منذ عدة سنوات مشروعا للتمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة، يستهدف تمكينهن اقتصاديا للتغلب على ظروفهن وتحسين مستوى معيشتهن.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم الخميس، إن ذلك جاء خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف في وضع اللجوء، خاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، والذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان.

وتحدثت المستشارة أمل عمار، خلال جلسة بعنوان "عروض الجهود الوطنية المبذولة من قبل الأعضاء للوقاية والاستجابة لكافه أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء"، عن جهود مصر وتبنيها خطابا إيجابيا تجاه الوافدين وتقديم التيسيرات لهم، موضحة أن جمهورية مصر العربية قد استقبلت على مدار السنوات السابقة أعدادا كبيرة من الوافدين من أشقائنا العرب وغيرها من الدول باعتبار مصر ملاذاً آمنا يضم كافة الخدمات التي يتمتع بها المواطن المصري من صحة وتعليم وفرص عمل.

وأشارت إلى أن الدستور المصري اشتمل على أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في مختلف المجالات، منها المادة 11 التي تنص على التزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، لافتة إلى نص المادة 59 من الدستور، والتي تقضى بأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

واستعرضت عضو المجلس الجهود الوطنية للدولة المصرية في ملف حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وفي مقدمتها البنية التشريعية القوية التي تحرص على توفير جميع متطلبات حماية المرأة من كافة صور العنف، علاوة على الدور المهم والفاعل للجهات المعنية برسم سياسات حماية المرأة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة ومكتب شكاوى المرأة به.

ولفتت إلى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، منها الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الزواج المبكر، لافتة إلى جهود المجلس وإنجازاته في ملف القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

واستعرضت عضوة المجلس جهود وزارة العدل في دعم وتمكين المرأة نحو الوصول للعدالة تحت قيادة المستشار عمر مروان، وزير العدل، وما تحقق من إنجازات نحو شغل المرأة كافة المناصب القضائية والعمل بجميع الجهات والهيئات القضائية.