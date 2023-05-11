الأمن العام ينفذ 375 حكما قضائيا وضبط 38 قطعة سلاح ناري

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط توجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط 38 قطعة سلاح ناري عبارة عن 14 بندقية آلية- 10 بنادق خرطوش- 14 فرداً محلياً- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 25 متهماً لـ11 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 375 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.