الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة وتشميع مخزن مخالف بأسوان

ازالة التعديات
ازالة التعديات

تواصل الواحدت المحلية بمحافظة أسوان، التنسيق مع الجهات المختصة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بقيام رؤساء الوحدات المحلية بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة. 

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ 25 قرار لإزالة التعديات بمساحة 7675 م2، منها 15 قرار إزالة على أراضى الدولة بمساحة 2950 م2، بجانب 10 قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية بمساحة 4725 م2. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتند بالطريق المؤدى إلى مطلع كوبرى السيل الجديد بنطاق حى جنوب مما ساهم فى توسعة الطريق أمام مداخل ومخارج الكوبرى. 

كما قامت الوحدة المحلية أيضاً بتنظيم حملة للتفتيش على المحلات بنطاق حى جنوب، بمشاركة مسئولى الرخص والفنيين بالحى، مدعمين بالمعدات والمستلزمات المختلفة، حيث استهدفت الحملة رفع بعض الإشغالات، مع تشميع مخزن مخالف بالمنطقة الصناعية القديمة، والتفتيش على المحلات بمناطق كسر الحجر، والمدينة الصناعية القديمة، وطريق السادات. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بمتابعة رفع أطنان من القمامة والأتربة والمخلفات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية وسوق المدينة.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السباعية بتنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات بواقع 20 طن تراكمات، ومخلفات زراعية بمحيط منطقة المستشفى، وكذا الطريق الرئيسي، وأيضًا طريق شركة النصر للتعدين.

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