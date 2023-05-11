مساهم يبيع كامل حصته في باكين بـ5.05 مليون جنيه

قالت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المساهم صابر السيد حميد، باع كامل حصته في شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين، البالغة 5.2%.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، أن صابر السيد باع 1.27 مليون سهم بقيمة 5.05 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع 39.8 جنيه للسهم.

وكانت البورصة المصرية أعلنت أمس الأربعاء، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين، بعدد 19.358 مليون سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.456 مليون جنيه، بنسبة تغطية 80.66%.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 19.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل خسائر بقيمة 12.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 486.39 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 427.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الربحية لتحقق 3.61 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل خسائر بلغت 1.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى الارتفاع بشكل جماعي خلال تعاملات شهر أبريل الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال أبريل بنسبة 7.61% ليغلق على 17667.74 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 8.68% لينهي الشهر على 3051.06 نقطة.

وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 9.44% ليغلق على 4631.84 نقطة، كما ارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 12.37% ليغلق على 3126.87 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال أبريل نحو 90.4 مليار جنيه ليغلق على 1.139 تريليون جنيه، مقابل 1.049 تريليون جنيه بنهاية تداولات الشهر.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال أبريل نحو 46.1 مليار جنيه بكمية تداول 7.3 مليار ورقة منفذة على 1.018 مليون عملية، مقابل قيمة تداول خلال الشهر الماضي بلغت 59.3 مليار جنيه بكمية تداول 10.75 مليار ورقة مالية منفذة على 1.42 مليون عملية.

واستحوذت الأسهم على 67.75% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين بلغت السندات 32.25% خلال أبريل.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال أبريل، سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.8% من إجمالي التعاملات، واستحوذ الأجانب على 6.9% والعرب على 9.3%.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 973.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب شراء بقيمة 161.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.