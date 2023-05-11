الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"غاز مصر" تعلن إقامة معرض "بتروتريد" لبيع المنتجات الكيميائية

غاز مصر
غاز مصر

أعلنت شركة غاز مصر، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن إقامة معرض لمنتجات شركة بتروتريد من المنتجات الكيميائية والمنظفات والمطهرات.

وكشف بيان للشركة أيام موعد المعرض وهي كالآتي: "مقـر الشركة خـلال الفتـرة مـن يـوم الأحـد الموافـق 14 مايو الجاري، حتـى يـوم الخميس الموافق 18 مايو، وبفـرع الشركة ببورسعيد خلال الفتـرة مـن يـوم الأحـد 14 مايو وحتـى يـوم الخميس الموافق 18 مايو، وفرع الشركة بالوراق خـلال الفتـرة مـن يـوم الأحد 21 مايو وحتـى يـوم الخميس 25 مايو، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية، مع الإحاطة بأن نظام البيع نقدا وباسعار خاصة للسادة العاملين".

غاز مصر تعلن إقامة معرض لـ بتروتريد لبيع المنتجات الكيميائية

 

 

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