مشروبات وأطعمة تزيد القلق.. تعرف عليها

من الممكن ارتفاع مستويات القلق لديك، ومن الطبيعي أن تشعر بالقلق في بعض الأحيان، لا سيما بشأن شيء على وشك الحدوث أو أثناء التعامل مع حدث أو تغيير مرهق.

لكن الدراسات أظهرت أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات القلق لديك.

إذا كنت ترغب في تجنب هذه الضائقة غير الضرورية حيث أنت فإليك نوعين من الأطعمة التي يجب تجنبها.



القهوة

هل شعرت يومًا بالتوتر بعد تناول فنجان جو الصباحي؟، على الرغم من أن القهوة قد تمنحك دفعة من الطاقة، إلا أنها قد تزيد من قلقك أيضًا لأن الكافيين منبه، يمكن أيضًا أن تجعلك تشعر بالقلق والاكتئاب فضلاً عن اضطراب نومك.

إذا كنت تعتقد أن القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والكولا ومشروبات الطاقة تجعلك تشعر ببعض الأعراض المذكورة أعلاه فقد يكون من الجيد التبديل إلى شاي الأعشاب أو الأنواع منزوعة الكافيين، حيث يمكن أن يسبب أعراضًا مثل القلق المفرط وسرعة ضربات القلب والتعرق والأرق .

الأغذية المصنعة

قد تبدو رقائق البطاطس والبرجر والكعك بمثابة فترة راحة عندما تشعر بالإحباط أو القلق، لكن الأطعمة المصنعة يمكن أن تلحق الضرر بمزاجك، هذه الأطعمة تعزز الالتهاب وغالبًا ما تفتقر إلى الألياف والمغذيات الدقيقة الأخرى التي ثبت أنها تؤثر بشكل إيجابي على صحة الدماغ ومحور القناة الهضمية.

أظهرت الدراسات أن تناول نظام غذائي أكثر تقليدية وأقل معالجة مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أو النظام الغذائي الياباني التقليدي يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق بنسبة 25-35 في المائة، في حين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تزيد اعراض الاكتئاب والقلق بنسبة تصل الى 70 في المائة

أطعمة يمكنك الاعتماد عليها

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الزيتية مثل السلمون على فيتامين د، والذي ثبت أنه يقلل من القلق.

علاوة على ذلك فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب في الجسم وتحسن صحة الدماغ.

العنب البري

تم وصف الفاكهة الأرجوانية الصغيرة بأنها طعام خارق، لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد - وهي مركبات موجودة في الكثير من الفاكهة والخضروات والتي من المفترض أن تفيد صحتنا.