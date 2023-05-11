آداب بني سويف تكرم طالبًا من ذوي الهمم لفوزه بالمركز السابع عالميًا في الجودو

كرّمت كلية الآداب بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رمضان عامر، عميد الكلية، اليوم الخميس، الطالب محمود سامي بالفرقة الثالثة لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز السابع على مستوى العالم في لعبة الجودو لذوي الهمم 2023.

جاء التكريم خلال السيمنار العلمي لقسم التاريخ بحضور الدكتورة عزة الجوهري، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منال محمد، رئيس قسم التاريخ، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بالقدرات المميزة التي يمتلكها أبناء الجامعة من ذوي الهمم والمراكز المتقدمة التي يحققونها على مختلف الأصعدة المحلية والدولية، ما يُعد تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة من أجل هؤلاء الطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الفترة، تشهد اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب المتفوق في كل المجالات، وأنه دائم التوجيه بتوفير كل الدعم لهم خاصة ذوي الهمم، والعمل على اكتشاف مزيد من المميزين من شباب مصر الواعد في مختلف المجالات.