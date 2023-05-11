الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع حصاد وتوريد محصول القمح فى محافظة بنى سويف

شون القمح
شون القمح

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة على المديريات للوقوف على عملية توريد محصول القمح في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد القمح، حيث تم المرور على محافظة بني سويف برئاسة الدكتور حسن فولي، مدير الهيئة، وبعض القيادات التنفيذية بالهيئة ومدير مديرية الإصلاح، وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية بني سويف، لمتابعة الحصاد والتوريد للشين والصوامع بالمديرية، وكذلك متابعة استلام القمح بمخازن الجمعيات المحلية للإصلاح الزراعي للاستعداد للقيام بعملية توريدها.

وأضاف الدكتور حسن فولي أن الإصلاح الزراعي قام بزراعة القمح بمساحة 9926 فدانًا من إجمالي مساحة المحافظة 126155 فدانًا وتم توريد حتى اليوم 10/5/2023 كمية 37713 إردبًا (5657 ألف طن) من إجمالي كميات المحافظة التي تقدر 536240 إردبًًا (80436 ألف طن).

وجرى المرور على الصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى قطاع بنى سويف لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين حيث تتوافر بها خمس خلايا تخزينية بقدرة 25000 طن تخزين وقامت باستلام كمية 12500 طن حتى تاريخه وتلاحظ الإقبال الشديد فى عملية التوريد، كذلك المرور على شونة بني سليمان بمدينة بني سويف الجديدة وقدرتها التخزينية 20000 طن حيث تم تخزين حتى تاريخه كمية 5000 طن.

وجرى المرور على جمعية شريف باشا للإصلاح الزراعي لمتابعة عملية التوريد بمخازن الجمعية، حيث إن مساحة القمح المنزرعة بالجمعية 575 فدانًا وتم توريد لشونة سمسطا كمية 889 إردبًا ويوجد بالمخازن كمية 720 إردبًا جاهزة للنقل وجارٍ أثناء المرور استلام القمح من المنتفعين.

 كذلك جرى المرور على جمعية عاصم لمتابعة قمح الإكثار صنف بني سويف 5 الخاص بالجمعية العامة للإصلاح الزراعي حيث تمت زراعة مساحة 120 فدانًا، وتم استلام كمية 1000 إردب (10 لوطأت) وجارٍ استلام باقي كميات تقاوي الإكثار لتجهيزها للموسم المقبل.

 وفي نهاية المرور، اجتمع مدير الهيئة مع مدير مديرية بني سويف للإصلاح الزراعي والجهاز التنفيذي للمديرية وكذلك وكيل وزارة الزراعة بمديرية بنى وسيوف وشكرهم على مجهودهم في متابعة استلام محصول القمح وتوريده للشين والصوامع.

الزراعة تتابع حصاد وتوريد محصول القمح محافظة بني

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