ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 89123 طن في الغربية

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أنه تم توريد نحو 89 ألف و123 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبة أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية أنه أصدر تعليماته إلى مفتشى التموين بضرورة حل اية مشاكل فى عملية التوريد مع التشديد على صرف مستحقات الفلاحين والتجار اولا بأول.