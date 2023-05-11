الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد انتشار الحوادث للكبار والصغار.. كيف تتعامل إذا هاجمك كلب ضال؟

كلب ضال
كلب ضال

يعد الكلب أفضل صديق للإنسان، وفي الظروف العادية لن يهاجم الإنسان، ولكن نظرًا لأن العديد من حالات الكلاب الضالة التي تهاجم الأطفال والبالغين آخذة في الارتفاع، فمن المهم فهم علامات  إذا ما كان الكلب على وشك الهجوم وتجهيز نفسك بالمعلومات الضرورية حول النصائح الوقائية عند الحاجة.

وليست كل الكلاب الضالة عدوانية ولكن الصدمات أو أي نوع آخر من الخوف يمكن أن يجعلها تهاجم البشر، غالبًا ما تكون الكلاب الضالة ودودة ولا تشكل تهديدًا كبيرًا للبشر، ومع ذلك هناك حالات نادرة حيث قد تهاجم الكلاب البشر غالبًا نتيجة لتجارب مؤلمة سابقة، لمنع مثل هذه الحوادث من الضروري معاملة الكلاب في مجتمعك بلطف ومع ذلك.

- نصائح حول كيفية البقاء بأمان من الكلاب الضالة

تجنب الاتصال المباشر بالعين إذا واجهت كلبًا ضالًا، فتجنب الاتصال المباشر بالعين معه لأنه يمكن اعتباره تهديدًا، بدلًا من ذلك حافظ على هدوئك وحاول الحفاظ على وضعية جسد محايدة.

حافظ على مسافة بينك وبين الكلاب الضالة خاصة إذا بدت خائفة أو عدوانية أو وقائية، إذا كنت بحاجة إلى المرور بجانب كلب ضال فحاول إنشاء رصيف واسع واحتفظ بسياج أو جدار أو أي حاجز آخر بينك وبينه.

لا تركض، قد يؤدي الجري من كلب ضال إلى دفع فريسته ومطاردتك، بدلًا من ذلك حاول الابتعاد ببطء وهدوء مع إبقاء عينك على الكلب.

استخدم حاجزًا وقائيًا، إذا كان لديك شيء قريب مثل مظلة أو عصا، فاستخدمها كحاجز وقائي بينك وبين الكلب، يمكن أن يساعد ذلك في إبعاد الكلب أثناء تحركك بعيدًا.

كلب ضال هجوم كلب ضال التعامل مع هجوم الكلاب تجنب الاتصال بالعين هجوم

الأكثر قراءة

"التموين": علامة "نادى القرن" تسقط كل 10 سنوات.. ولا يحملها أى ناد حتى الآن

قاتل خاله وزوجته بالعمرانية يمثل الجريمة فى حراسة مشددة

الرئيس السيسى يستعرض جهود تطوير الاستفادة من خام "التَنتالوم"

السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بـ6 أكتوبر

زراعة 8500 فدان قطن هذا العام في بني سويف

رفع جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة للقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى