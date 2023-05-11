بعد انتشار الحوادث للكبار والصغار.. كيف تتعامل إذا هاجمك كلب ضال؟

يعد الكلب أفضل صديق للإنسان، وفي الظروف العادية لن يهاجم الإنسان، ولكن نظرًا لأن العديد من حالات الكلاب الضالة التي تهاجم الأطفال والبالغين آخذة في الارتفاع، فمن المهم فهم علامات إذا ما كان الكلب على وشك الهجوم وتجهيز نفسك بالمعلومات الضرورية حول النصائح الوقائية عند الحاجة.

وليست كل الكلاب الضالة عدوانية ولكن الصدمات أو أي نوع آخر من الخوف يمكن أن يجعلها تهاجم البشر، غالبًا ما تكون الكلاب الضالة ودودة ولا تشكل تهديدًا كبيرًا للبشر، ومع ذلك هناك حالات نادرة حيث قد تهاجم الكلاب البشر غالبًا نتيجة لتجارب مؤلمة سابقة، لمنع مثل هذه الحوادث من الضروري معاملة الكلاب في مجتمعك بلطف ومع ذلك.

- نصائح حول كيفية البقاء بأمان من الكلاب الضالة

تجنب الاتصال المباشر بالعين إذا واجهت كلبًا ضالًا، فتجنب الاتصال المباشر بالعين معه لأنه يمكن اعتباره تهديدًا، بدلًا من ذلك حافظ على هدوئك وحاول الحفاظ على وضعية جسد محايدة.

حافظ على مسافة بينك وبين الكلاب الضالة خاصة إذا بدت خائفة أو عدوانية أو وقائية، إذا كنت بحاجة إلى المرور بجانب كلب ضال فحاول إنشاء رصيف واسع واحتفظ بسياج أو جدار أو أي حاجز آخر بينك وبينه.

لا تركض، قد يؤدي الجري من كلب ضال إلى دفع فريسته ومطاردتك، بدلًا من ذلك حاول الابتعاد ببطء وهدوء مع إبقاء عينك على الكلب.

استخدم حاجزًا وقائيًا، إذا كان لديك شيء قريب مثل مظلة أو عصا، فاستخدمها كحاجز وقائي بينك وبين الكلب، يمكن أن يساعد ذلك في إبعاد الكلب أثناء تحركك بعيدًا.