تفاصيل وضوابط قبول الطلاب العائدين من السودان بالجامعات في مصر

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الوزارة وافقت على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقاً لشروط وإجراءات محددة.

وتستعرض “الدستور" من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل والضوابط لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

ضوابط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية:

1. يبدأ التقديم لهؤلاء الطلاب من السبت القادم الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023،إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة، علي أن يكون القبول بأولوية التقدم.

2. تكون الأعداد المسموح القبول بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.

4. السنة التحضيرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

5. القيد في العام الجامعي 2022/2023 لابد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.

6. حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

7. لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

8 لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

الأوراق المطلوبة من الطلاب تقديمها إلكترونيا:

- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

- إثبات الإقامة بشتى الطرق.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- المحتوى العلمي الذى درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل ملعب.

- تقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم، موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان لو كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

-في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتم الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

- في حال لو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، فلابد من إضافة امتحان تحديد مستوى بالإضافة إلى المقاصة؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

- على الجامعة الانتهاء من أعمال المقاصة في خلال 48 ساعة وعلى المجلس الأعلى الرد على استفسار الجامعة عن المعادلة في خلال 48 ساعة أخرى.

- ورود رد إيجابي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة استكمال إجراءات القبول، وإجراءات المقاصة.

- في حال ورود رد سلبي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة المُستقبلة تعليق إجراءات قبوله (Hold) لحين اجتيازه الامتحان، وتحديد المستوى.

- إجراءات الامتحانات:

- تقوم الجامعة الخاصة أو الأهلية بإعداد كشوفات بالطلاب المطلوب عمل امتحانات لهم موضحًا فيها الآتي:

- اسم الطالب.

- الرقم القومي.

- الكلية الملتحق بها.

- العام الدراسي المُسجل فيه الطالب.

- رقم التليفون المحمول للطالب وولي الأمر.

- البريد الإلكتروني.

- تقوم الأمانة بتجميع تلك القوائم، وعند تجميع عدد 200 طالب، يتم إرسالهم إلى الكليات الحكومية الأربع لعمل تلك الامتحانات، وإرسال النتائج، وهي:

- امتحانات طلاب كليات الطب البشري، تتم في كلية الطب جامعة القاهرة.

- امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان، تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

- امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

- امتحانات طلاب كليات الهندسة، تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

- باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية.

- تسجيل الطلاب المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية:

- سوف يقوم مركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة بتسجيل هؤلاء الطلاب في قوائم خاصة بهم.

- الطلاب المُسجلون في المركز هم المرجعية الوحيدة لإثبات إشغال نسبة الـ10% الزائدة بالكامل وذلك عند طلب زيادة الطاقة.

- الطلاب لن يتم تسجيلهم إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول.







