الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لليوم الثالث على التوالي.. تسجيل 20574 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

كورونا
كورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، في تزايد للإصابات مع تخفيف قيود مكافحة كورونا، بحسب وكالة يونهاب.

ونقلت الوكالة عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA) ، إعلانها عن تسجيل 20,574 حالة، بما في ذلك 32 حالة من الخارج، لتنخفض بذلك عن 23,521 إصابة تم تسجيلها، الأربعاء، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر.

وأبلغت البلاد عن 12 حالة وفاة إضافية بكورونا، ليرتفع العدد الكلي إلى 34,583 وفاة.

- الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس،" أُعلن بأمل كبير انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية. لكن هذا لا يعني أنه قد انتهى كتهديد للصحة العالمية".

وكانت المنظمة أعلنت COVID-19 جائحة في 11 مارس 2020، ما أدى إلى عمليات الإغلاق والقيود على السفر في جميع أنحاء العالم، وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ COVID في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين. 

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