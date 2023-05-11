ترامب يقلل من أهمية العنف فى أحداث يناير ويهين المرأة التى حوكم بسببها

قالت صحيفة أسوشيتد برس الامريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب تعمق في أكاذيبه حول انتخابات 2020، وقلل من أهمية العنف في 6 يناير 2021، وأهان مرارًا المرأة التي وجدته هيئة محلفين مدنية هذا الأسبوع مسؤولاً عن الاعتداء الجنسي عليها والتشهير.

كما رفض ترامب، الذي عاد إلى الشبكة بعد سنوات من الحدة، أن يقول ما إذا كان يريد أوكرانيا أن تربح الحرب ضد العدوان الروسي، وقال إن الولايات المتحدة "ربما أيضًا" تتخلف عن سداد التزامات ديونها، على الرغم من العواقب الاقتصادية المدمرة المحتملة.

أكد الحدث المباشر المتلفز - الذي عقد في نيو هامبشاير للتصويت المبكر - على تحديات التحقق من صحة ترامب في الوقت الفعلي، وحظي الرئيس السابق بالترحيب والتصفيق من قبل جمهور الناخبين الجمهوريين وغير المنتسبين، حيث كافحت الوسيط كايتلان كولينز في بعض الأحيان للحصول على كلمة، واصل ترامب الذي انتقد في وقت ما أن كولينز كان "شخصًا سيئًا" الإصرار على أن انتخابات 2020 كانت "مزورة"، على الرغم من أن مسؤولي الانتخابات الفيدراليين والولائيين وحملته الانتخابية ومساعديه في البيت الأبيض والعديد من المحاكم قالوا هناك لا يوجد دليل لدعم ادعاءاته.

ودافع ترامب أيضًا عن رده المتأخر في 6 يناير، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لوقف التصديق على فوز الرئيس جو بايدن، وبدلاً من ذلك انتقد ترامب الذي سحب نسخة مطبوعة من تغريداته من ذلك اليوم، ضابط الشرطة الأسود الذي أطلق النار وقتل المشاغب آشلي بابيت، واصفاً إياه بـ "السفاح".

وقال إنه يميل إلى العفو عن "جزء كبير" من المتهمين في 6 يناير - أكثر من 670 مثيري شغب أدينوا بجرائم تتعلق بذلك اليوم.

ترامب ، المرشح الأوفر حظًا بلا منازع لترشيح الحزب الجمهوري لخلافة بايدن مرة أخرى، رفض أيضًا اقتراحًا بأنه يعتذر لنائبه السابق، مايك بنس، الذي استهدفه الغوغاء بعد أن أصر ترامب خطأً على أن بنس لديه القدرة على الاعتذار. نقلب نتائج الانتخابات.

وقال: "لا أشعر أنه في خطر". في الواقع ، قال ترامب ، بنس هو من "فعل شيئًا خاطئًا".

وقالت الصحيفة إن الرهانات أثيرت بشكل كبير يوم الثلاثاء بعد أن وجد المحلفون في نيويورك أن ترامب قد أساء جنسياً وشوه سمعة كاتب عمود النصائح إي جين كارول، رغم أنهم رفضوا ادعاءها بأنه اغتصبها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. منحتها هيئة المحلفين تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار.

ترامب ، في حديث الأربعاء، وصف القضية بأنها "أخبار مزيفة" وأصر على أنه لا يعرف كارول ، حتى عندما هاجمها بعبارات شخصية للغاية. قال وهو يضحك من الجماهير: "إنها وظيفة سخيفة".

لم يكن رد فعل ترامب جيدًا بشكل عام عندما ضغط على خشبة المسرح بشأن سلوكه تجاه النساء ، وعلى الأخص خلال المناظرة الرئاسية للجمهوريين الأولى في عام 2015 ، عندما تشاجر مع ميجين كيلي ، مقدمة برنامج فوكس نيوز آنذاك. قال فيما بعد إن "الدم يسيل منها أينما كان" عندما كانت تستجوبه. كارول هي واحدة من أكثر من اثنتي عشرة امرأة اتهمن ترامب بالاعتداء الجنسي أو التحرش على مر السنين. ونفى ترامب هذه المزاعم.

في حين أن حكم المحاكمة المدنية لم يتضمن عقوبات جنائية ، إلا أنه مجرد واحد من عدد لا يحصى من القضايا القانونية التي يواجهها ترامب ، الذي وجهت إليه لائحة اتهام في نيويورك في مارس بشأن مدفوعات دفعت إلى النساء للتستر على مزاعمهن بوجود علاقات خارج نطاق الزواج معه. ويواجه ترامب أيضًا تحقيقات في جورجيا وواشنطن بشأن تدخله المزعوم في انتخابات 2020 وتعامله مع وثائق سرية وعرقلة محتملة للعدالة.

تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين لترامب مساء الأربعاء خارج الموقع الذي كان يُعقد فيه مبنى البلدية في كلية سانت أنسيلم في مانشستر. تضمنت لافتاتهم رسائل مثل "لا أحد فوق القانون" و "انتخابات لا تمرد".

كما رفض ترامب ، خلال مبنى البلدية ، الإجابة على عدد من الأسئلة المحددة. ورفض الإفصاح عما إذا كان سيوقع على حظر فيدرالي للإجهاض ، على الرغم من الضغوط المتكررة. قال فقط إنه سوف "يتفاوض" حتى يكون "الناس سعداء".