الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يحسم ديربى الغضب لصالحه ويضع قدمًا فى النهائى

إنتر ميلان
إنتر ميلان

حسم إنتر ميلان مباراة الديربي أمام جاره إي سي ميلان، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم إدين دجيكو لصالح إنتر ميلان في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف هنريك مختاريان الهدف الثاني لصالح النيراتزوري في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل.


أحداث الشوط الأول

جاء الهدف الأول لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 8 عن طريق إدين دجيكو بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها هاكان تشالهان أوجلو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إدين دجيكو بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الــ6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

وأضاف هنريك مختاريان الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من ديماركو وضعت هنريك مختاريان في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

في الدقيقة 15 تسديدة صاروخية من هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

ساندرو تونالي لاعب ميلان حاول المرور على حدود منطقة جزاء إنتر ولكنه سقط في كرة مشتركة مع الدفاع وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

في الدقيقة 35 تسديدة من فيديريكو ديماركو لاعب إنتر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع ميلان ووصلت إلى دينزل دومفريز داخل منطقة الجزاء فسدد على الطاير كرة مرت بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

ميلان ضغط بقوة في بداية الشوط الثاني على أمل تقليص الفارق.

الظهور الأول كان في الدقيقة 50 بعد تسديدة من براهيم دياز من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 51 تمريرة من تونالي وضعت جونيور ميسياس في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة بالقدم اليسرى مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

أخطر فرص ميلان في الدقيقة 63 بعد تسديدة من ساندرو تونالي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 68 تسديدة قوية من مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس مايك مينيان من أعلى منتصف مرماه.

جونيور ميسياس لاعب ميلان مر بشكل رائع يمين منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية ارتطمت بدفاعات إنتر ووصلت سهلة للحارس أونانا.
 

انتر ميلان إي سي ميلان الإيطالي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مباراة إنتر ميلان وإي سي ميلان

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