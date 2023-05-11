الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التموين" تكشف أهمية قرار إعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة والرسوم

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أهمية قرار إعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة والرسوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع على فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قدم مقترح لضبط آليات محكمة لحدوث تدخل حكومي لضبط سوق أسعار الذهب الفترة المقبلة من خلال إعفاء كميات ذهب محددة للمصريين بالخارج من الجمارك، وهو ما تم تقديمه للحكومة.

وأضاف أن الموافقة على المقترح ستحدث طفرة في سوق الذهب واستقرار في سعر جرام الذهب، مشيرًا إلى أنّ نتيجة الموافقة على المقترح ستؤدى إلى وفرة الذهب في السوق المصري، مما يقلل أسعار الذهب.

وأشار إلى أن الهدف من القرار هو ضبط سوق الذهب في مصر واستقرار الأسعار، موضحًا أن الفترة التالية للموافقة على مقترح إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على السبائك وجنيهات الذهب، ستشهد عدم حدوث قفزة في السوق بشأن أسعار الذهب والسبائك.

 وتابع: "السبب الرئيسي في الارتفاع المتتالي لسعر جرام الذهب في السوق، هو نقص المعروض بسبب ارتفاع الطلب والشراء، مما يجعل هناك استقرار في السوق وعدم الارتفاع أو التذبذب في الأسعار".

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