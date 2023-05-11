الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادى: تطوير مصانع الغزل والنسيج سيسهم فى زيادة الصادرات

مصانع الغزل والنسيج
مصانع الغزل والنسيج

 قال الدكتور إبراهيم الغزاوي، الخبير الاقتصادي، إن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الحيوية في الكثير من الدول، وتسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف، وتعمل الحكومات في العديد من البلدان على تحسين قدرات هذه الصناعة وزيادة صادراتها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطط زيادة صادرات صناعة الغزل والنسيج الحكومية تتضمن العديد من الإجراءات، من بينها تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق جديدة، وتعتمد هذه الخطط على تحليل مستفيض للأسواق المحتملة ودراسة الاحتياجات الصناعية والتجارية في تلك الأسواق.

وأشار إلى أن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا والتحديث، من خلال تحسين العمليات الإنتاجية وتوفير الموارد البشرية والتقنية المتطورة، وتعتبر الإنتاجية والجودة والتسليم في الوقت المحدد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح تصدير المنتجات، وتستخدم الحكومات العديد من الأدوات الترويجية لتعزيز المنتجات المصدرة، مثل المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية والترويج للمنتجات عبر الإنترنت، كما يتم توفير الدعم المالي والتسهيلات اللازمة للشركات العامة لتحسين عمليات التصدير.

وأكد "الغزاوي"، أنه من المهم أن تحرص الحكومات على تعزيز الشراكات مع الشركات الخاصة والتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال، وذلك عن طريق تطوير الشبكات التجارية بين الحكومات والشركات وتحسين العلاقات التجارية بين الدول، ويمكن للحكومات أيضًا تحفيز الشركات الخاصة على توسيع نطاق تصدير منتجاتها من خلال توفير الدعم اللوجستي، والاستثمار في البحث والتطوير وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية ويمكن أيضًا للحكومات تحفيز الصناعة من خلال تحسين بيئة الأعمال وخفض التكاليف، وتوفير الدعم الفني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وأوضح أن زيادة صادرات صناعة الغزل والنسيج من الأهداف الاستراتيجية للحكومات في العديد من الدول، وتتطلب هذه الخطط تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق جديدة، وتعزيز التكنولوجيا والتحديث، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات اللازمة للشركات العامة والخاصة، ومن المتوقع أن تستمر الحكومات في بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف، وتعزيز صناعة الغزل والنسيج وتحسين قدراتها وتوسيع نطاق تصدير منتجاتها.

العلاقات التجارية الصناعات الحيوية الشركات الخاصة الشراكات الدعم اللوجستي المؤتمرات الدولية

الأكثر قراءة

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2023 محافظة الدقهلية

رئيس جامعة مطروح يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابى الرابع "العبور نحو الجمهورية الجديدة"

إدراج أبوتريكة والقرضاوى و1526 متهمًا على قوائم الإرهاب (مستند)

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 11-5-2023

"وكيل صحة البحيرة" يجرى مناورة إسعافية على الطريق الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة