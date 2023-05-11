خبير اقتصادى: تطوير مصانع الغزل والنسيج سيسهم فى زيادة الصادرات

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي، الخبير الاقتصادي، إن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الحيوية في الكثير من الدول، وتسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف، وتعمل الحكومات في العديد من البلدان على تحسين قدرات هذه الصناعة وزيادة صادراتها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطط زيادة صادرات صناعة الغزل والنسيج الحكومية تتضمن العديد من الإجراءات، من بينها تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق جديدة، وتعتمد هذه الخطط على تحليل مستفيض للأسواق المحتملة ودراسة الاحتياجات الصناعية والتجارية في تلك الأسواق.

وأشار إلى أن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا والتحديث، من خلال تحسين العمليات الإنتاجية وتوفير الموارد البشرية والتقنية المتطورة، وتعتبر الإنتاجية والجودة والتسليم في الوقت المحدد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح تصدير المنتجات، وتستخدم الحكومات العديد من الأدوات الترويجية لتعزيز المنتجات المصدرة، مثل المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية والترويج للمنتجات عبر الإنترنت، كما يتم توفير الدعم المالي والتسهيلات اللازمة للشركات العامة لتحسين عمليات التصدير.

وأكد "الغزاوي"، أنه من المهم أن تحرص الحكومات على تعزيز الشراكات مع الشركات الخاصة والتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال، وذلك عن طريق تطوير الشبكات التجارية بين الحكومات والشركات وتحسين العلاقات التجارية بين الدول، ويمكن للحكومات أيضًا تحفيز الشركات الخاصة على توسيع نطاق تصدير منتجاتها من خلال توفير الدعم اللوجستي، والاستثمار في البحث والتطوير وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية ويمكن أيضًا للحكومات تحفيز الصناعة من خلال تحسين بيئة الأعمال وخفض التكاليف، وتوفير الدعم الفني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وأوضح أن زيادة صادرات صناعة الغزل والنسيج من الأهداف الاستراتيجية للحكومات في العديد من الدول، وتتطلب هذه الخطط تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق جديدة، وتعزيز التكنولوجيا والتحديث، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات اللازمة للشركات العامة والخاصة، ومن المتوقع أن تستمر الحكومات في بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف، وتعزيز صناعة الغزل والنسيج وتحسين قدراتها وتوسيع نطاق تصدير منتجاتها.