الترجى يعلن جاهزية نجمه لمواجهة الأهلى

أعلن نادي الترجي التونسي، عن جاهزية محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي يوم الجمعة المقبل على ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ووفقًا لصحيفة "الصباح" التونسية، فإن بن رمضان بات جاهزًا لخوض مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وكان اللاعب قد اشتكى من الإصابة عقب مباراة الترجي والإفريقي الماضية ببطولة الدوري التونسي.

ومنح الجهاز الطبي لفريق الترجي، الضوء الأخضر بشأن مشاركة محمد علي بن رمضان أمام الأهلي بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامته.