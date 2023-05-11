دعم المرأة وتوفير فرص عمل.. أبرز مطالب سيدة أسوانية من الحوار الوطني (فيديو)

قالت سعدية العمدة، إحدى السيدات المشاركات في العمل المجتمعي بمحافظة أسوان، إن أبرز المحاور التي لابد من إلقاء الضوء عليها في الحوار الوطني من وجهة نظرها أن يكون للمحافظة مكانة أكبر، ويتوافر فيها العديد من الفرص التي يمكن للشباب الاستفادة منها.

وأضافت "العمدة"، لـ"الدستور"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أظهرت ثمارها من المشروعات المختلفة داخل العديد من القرى على مستوى محافظة أسوان، إلا أنها تتمنى أن تكون نفس النتائج داخل القرى بالمركز خلال فترة قريبة.

وأوضحت أن من ضمن المحاور التي لا بد من إلقاء الضوء عليها في الحوار الوطني إنشاء مشروعات كبرى داخل محافظة أسوان ويتم من خلالها توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب، ومن أبرز المشروعات التي تقترح إنشاءها مشروع طاقة شمسية آخر ويكون عملاق أيضًا مثل مشروع محطات الطاقة الشمسية العالمي الذي تم انشاءه في قرية بنبان بمركز دراو.

ولفت سعدية العمدة، إلى أن المرأة فى أسوان تحتاج العديد من أوجه الدعم، تحديدًا السيدات اللواتي وصلن لسن الـ40.

وفي ختام حديثها لـ"الدستور" ناشدت سعدية العمدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية؛ بدعم المشروعات الصغيرة للسيدات في أسوان بشكل عام وعلى وجه الخصوص مشروعها الصغير لـ"تربية المواشي" حتى تستطيع من خلاله العيش في مستوى اجتماعي أفضل هي وأسرتها الصغيرة.