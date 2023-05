الفوز الأول.. سلة الأهلي تهزم الاتحاد وتتقدم في سلسلة نهائي دوري السوبر

حسم رجال كرة السلة بالنادي الأهلي أولى مواجهات سلسلة نهائي دوري السوبر للمحترفين بالفوز على حساب الاتحاد السكندري 69/62 في المباراة التي أقيمت في صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة سلسلة نهائي دوري السوبر بالكامل بين الأهلي والاتحاد السكندري تحت قيادة تحكيمية أجنبية تلبية لرغبة الناديين.

ويلتقي الأهلي بزعيم الثغر في نهائي البطولة للعام الثاني على التوالي حيث يحمل الأهلي لقب النسخة السابقة بفوزه في السلسلة الختامية بثلاث مباريات لاثنتين.

جاءت المباراة قوية ومثيرة للغاية بين الفريقين ولم تُحسم نتيجتها سوى في الثواني الأخيرة كعادة مواجهات الناديين مؤخرا.

الفترة الأولى جاءت قوية ومتكافئةة للغاية لتنتهي بالتعادل 16/16.

ونجح زعيم الثغر في توسيع الفارق لـ8 نقاط مع انتصاف الفترة الثانية قبل أن يعود الأهلي بفضل تألق لاعبه مايكل طومسون ليعيد المباراة لنقطة التعادل 35/35 مع نهاية نصفها الأول.

وفي الفترة الثالثة تفوق الأهلي ووسع لاعبوه الفارق لثمانِ نقاط أيضا قبل أن يتقلص قبل انتهائها بتقدم الأهلي 55/53.

تمكن الأهلي من فرض سيطرته على الفترة الرابعة وخاصة في الجانب الدفاعي لينهي المباراة بالفوز 69/62.

جاء أبرز لاعبي المباراة والأكثر تسجيلا للنقاط لاعب الأهلي مايكل طومسون بـ23 نقطة من بينها أربع رميات ثلاثية.

بهذا الفوز تقدم الأهلي في نتيجة سلسلة نهائي دوري السوبر 1/0 ليقترب خطوة جديدة من الاحتفاظ بلقبه الذي توج به العام الماضي بالفوز في سلسلة النهائي على الاتحاد السكندري أيضا.

ويُقام نهائي دوري السوبر للمحترفين بنظام best of five حيث يتوج باللقب الفريق الذي يتمكن من الفوز بثلاث مباريات.

ومن المقرر أن تُقام ثاني مواجهات السلسلة مساء الجمعة المُقبل في صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.