"حماة الوطن" يشكر محافظ أسوان لدعمه القافلة الطبية بمركز دراو

نظمت أمانة التضامن الاجتماعي المركزية قافلة طبية موسعة بالمشاركة مع مؤسسة روتاراكت لمحافظة أسوان "مركز دراو"، تحت إشراف سامح عرب وبحضور ياسين منصور أمين حزب حماة الوطن بأسوان والدكتورة ناريمان الرفاعي أمانة التضامن الاجتماعي والعديد من الأمناء المساعدين، وتشمل القافلة العديد من التخصصات الطبية وصرف الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات المختصة مع تحمل الحزب تكاليف هذه العمليات، جاء ذلك تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

ووجهت الدكتورة ناريمان الرفاعي أمانة التضامن الاجتماعي الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعمه، وتيسير عمل القافلة الطبية، وتوفير جهاز منظار لإجراء عمليات المرارة لأكثر من عشرين حالة.

الجدير بالذكر أن القافلة بدأت عملها من يوم الإثنين الماضي وتستمر حتي يوم الجمعة القادمة، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب حماة الوطن نحو المجتمع والمواطن المصري.