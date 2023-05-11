"وكيل صحة البحيرة" يجرى مناورة إسعافية على الطريق الزراعى

قام اليوم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بعمل مناورة عن طريق طلب سيارة إسعاف لحادث وهمي على طريق مصر إسكندرية الزراعي قبل مدينة كفر الدوار بحوالي ٣ كيلو، وتم إبلاغ غرفة عمليات الإسعاف على رقم ١٢٣ ببيانات الحادث، والذي طلب بيان تفصيلي بمكان الحادث، وعلامة واضحة بالمكان.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التواصل فورًا عن طريق غرفة عمليات إسعاف البحيرة بالاتصال برقم المبلغ لمعرفة المكان بالتحديد، وقامت سيارة الإسعاف بالتحرك فورًا لمكان الحادث، وقام المسعف كذلك بالاتصال برقم المبلغ للتأكد من المكان على الفور.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن السيارة وصلت على الفور إلى موقع الحادث الذي تم التبليغ عنه في أقل من ١٠ دقائق، وكان المسعف مستعد أشد الاستعداد لعمل اللازم، ويرتدي أدواته ومعه حقيبة الإسعاف، والتروللي عليه البوردة الصلبة لحالات الكسور.

وقدم الدكتور هاني جميعة، الشكر والتقدير لطاقم الإسعاف لظهوره بالمظهر المشرف، وقدم كذلك الشكر لغرفة العمليات على سرعة الاستجابة.

وفي هذا الصدد، يهيب الدكتور هاني جميعة بالمواطنين أنه في حالة طلب إسعاف يجب أن يكون الإبلاغ بالمكان بوجود علامة واضحة، أو مكان واضح يسهل الوصول إليه، ويسرع من مأمورية الإنقاذ.

كما أشار إلى أنه يوجد تمركز اسعافي للإنقاذ السريع بواقع ٦١ نقاط تمركز إسعاف،٣٤ تمركز إنشاء جديد ضمن حياة كريمة، و١٤ تطوير حياة كريمة، و١٣٣ سيارة إسعاف، مؤكدًا أنه يتم التوجه بتدريب جميع العاملين في هيئة الإسعاف من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين.