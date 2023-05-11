الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"وكيل صحة البحيرة" يجرى مناورة إسعافية على الطريق الزراعى

وكيل صحة البحيرة
وكيل صحة البحيرة يُجري مناورة إسعافية

قام اليوم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بعمل مناورة عن طريق طلب سيارة إسعاف لحادث وهمي على طريق مصر إسكندرية الزراعي قبل مدينة كفر الدوار بحوالي ٣ كيلو، وتم إبلاغ غرفة عمليات الإسعاف على رقم ١٢٣ ببيانات الحادث، والذي طلب بيان تفصيلي بمكان الحادث، وعلامة واضحة بالمكان.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التواصل فورًا عن طريق غرفة عمليات إسعاف البحيرة بالاتصال برقم المبلغ لمعرفة المكان بالتحديد، وقامت سيارة الإسعاف بالتحرك فورًا لمكان الحادث، وقام المسعف كذلك بالاتصال برقم المبلغ للتأكد من المكان  على الفور.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن السيارة وصلت على الفور إلى موقع الحادث الذي تم التبليغ عنه في أقل من ١٠ دقائق، وكان المسعف مستعد أشد الاستعداد لعمل اللازم، ويرتدي أدواته ومعه حقيبة الإسعاف، والتروللي عليه البوردة الصلبة لحالات الكسور.

وقدم الدكتور هاني جميعة، الشكر والتقدير لطاقم الإسعاف لظهوره بالمظهر المشرف، وقدم كذلك الشكر لغرفة العمليات على سرعة الاستجابة.

وفي هذا الصدد، يهيب الدكتور هاني جميعة بالمواطنين أنه في حالة طلب إسعاف يجب أن يكون الإبلاغ بالمكان بوجود علامة واضحة، أو مكان واضح يسهل الوصول إليه، ويسرع من مأمورية الإنقاذ.

كما أشار إلى أنه يوجد  تمركز اسعافي للإنقاذ السريع بواقع ٦١ نقاط تمركز إسعاف،٣٤ تمركز إنشاء جديد ضمن حياة كريمة، و١٤ تطوير حياة كريمة، و١٣٣ سيارة إسعاف، مؤكدًا أنه يتم التوجه بتدريب جميع العاملين في هيئة الإسعاف من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين.

وكيل صحة البحيرة يُجري مناورة إسعافية
الأستاذ الدكتور إسكندرية الزراعى الدكتور هاني الدكتور هانى جميعة طريق مصر إسكندرية غرفة عمليات الإسعاف

الأكثر قراءة

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2023 محافظة الدقهلية

رئيس جامعة مطروح يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابى الرابع "العبور نحو الجمهورية الجديدة"

إدراج أبوتريكة والقرضاوى و1526 متهمًا على قوائم الإرهاب (مستند)

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 11-5-2023

"وكيل صحة البحيرة" يجرى مناورة إسعافية على الطريق الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة