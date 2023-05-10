الناقد محمد طارق نائبًا للمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥ عن تعيين الناقد محمد طارق نائبا للمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

طارق شارك من قبل في المهرجان عام 2019 في برمجة أفلام دولة الضيف، بالإضافة إلى عمله كمدير لقسم الندوات بالمهرجان لعامي 2019، و2020، ومشاركته في نشرة المهرجان "البانورما" بالإنجليزية بعدد من المقالات النقدية، كما يعمل حاليا مبرمج في مهرجان بلفاست.

كانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد أعلنت عن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام في النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات دورته ال45 التي تقام في الفترة من من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وقال الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان: للعام العاشر على التوالي يفتح مهرجان القاهرة أبوابه لصناع الأفلام العرب للمساهمة في تطوير أفلامهم من خلال الملتقى، مضيفا: “فخورون هذا العام بوجود عدد من الأفلام العربية في مهرجان كان والتي تم تطويرها في الملتقى وحصلت على منح دعم من شركاء مهرجان القاهرة وعلى رأسها فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية والمشارك في مسابقة كان الرسمية”.

وأكد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان أن الملتقى خلال الأعوام الماضية قد شارك في مساندة عدد من الأعمال العربية المهمة ويشارك عدد آخر منها في برامج مهرجان كان هذا العام، كما شارك العديد منها في مهرجانات الأعوام الماضية فعلى سبيل المثال هذا العام يشارك فيلما- إن شاء الله- ولدا والذي تلقى دعم الملتقى العام الماضي ووداعا جوليا الذي تم تطويره في ورشة eave بمهرجان القاهرة في أقسام مهرجان كان المختلفة.

العام الماضي ووداعا جوليا الذي تم تطويره في ورشة eave بمهرجان القاهرة في أقسام مهرجان كان المختلفة.