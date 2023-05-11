الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استشارى اقتصادى: قرار الحكومة باعفاء واردات الذهب من الجمارك ينهي مضاربات كبار التجار

الذهب
الذهب

 قال الاستشاري الاقتصادي الدكتور حامد جميل إن الحكومة استطاعت فرض سيطرتها علي سوق الذهب في مصر عقب الاعلان عن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ماعدا الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة والتي تأتي من خلال القادمين من الخارج .

 

وأضاف الاستشاري الاقتصادي في تصريحات خاصة للدستور أنه من المقرر انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة أكثر مما هو متوقع .

 

وأشار إلي أن الحكومة فرضت سيطرة كاملة بهذا القرار على من كانوا يتحكمون بأسعار الذهب والتي وصلت خلاله الأسعار الي مرحلة جنونية للغاية ساهمت في احداث حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي .

 

 وأشار إلي أن هذا القرار يسهم في تنمية الاقتصاد القومي واحداث حالة من التوازن في الأسعار والسيطرة علي ارتفاع السلع خاصة أن البعض يلجأ إلي ارتفاع سعر الذهب كمبرر بارتفاع الأسعار بالاضافة الي أن هذا القرار سيعمل علي بث الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا الي أن الحكومة بدأت تنتبه الي أن المرحلة الحالية مرحلة انقاذ.

 

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

 

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

 

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فى أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

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