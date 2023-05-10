برلماني: تلقينا 10 آلاف مقترح بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني

أكد أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن لجان المحور الاقتصادى تسلم أكثر من 10 آلاف مقترح حتي الأن، وتم تبويب هذه المقترحات لتكون لها عناوين تتضمن المقترحات وتكون الأساس ليشارك فيها القوي السياسية المشاركة بجلسات الحوار الوطني

ولفت “شلبي” في تصريحات له، إلى أن هذه المقترحات سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، في إطار تعميق فكرة المشاركة السياسية لدى المواطن.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة والعشرين، الاثنين الماضي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية.

وناقش المجلس هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي تبدأ الأسبوع المقبل، وتوافق المجلس على النقاط الآتية:



1- ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.



2- يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.



3- يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.



4- من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.