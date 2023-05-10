برعاية جامعة طنطا.. "حياة كريمة" تُطلق قافلة طبية بيطرية إرشادية بالغربية

ساهمت مؤسسة “حياة كريمة” في قافلة طبية وبيطرية جديدة نظمتها جامعة طنطا، بقرية نواج التابعة لمركز طنطا.

وتضمنت القافلة 14 تخصص طبي هم "جراحة المخ والاعصاب، الاطفال، العظام، الجلدية، الباطنة، المسالك، البولية، انف واذن، الجراحة العامة، الصدر، النفسية والعصبية، جراحة العيون، القلب والاوعية الدموية، الاسنان، التحاليل" ليكون اجمالي عدد المستفيدين اكثر من 860 مواطن.

هذا بجانب القافلة البيطرية بنفس القرية والتي وقعت الكشف علي أكثر من 226 رأس ماشية و 1145 طائر.

“حياة كريمة” هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، تهدف إلي تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات تالمجتكعية ألأاكثر حتيجا مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات ة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه.