الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فاركو يهزم المصرية للاتصالات بهدف وينتظر الزمالك فى الكأس

فاركو
فاركو

حقق فريق فاركو الفوز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل أحمد شريف هدف المباراة الوحيد لصالح فاركو في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول بعد خطأ من دفاع المصرية للاتصالات قبل أن تصل الكرة إلى كينجسلي سوكاري الذي مررها إلى أحمد شريف والذي بدوره سدد الكرة على يسار الحارس في الشباك.

وتأهل فاركو بعد هذا الفوز إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر ليضرب موعدًا مع الزمالك.

كان الزمالك قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بروكسي أمس بنتيجة 3-2.

فاركو المصرية للاتصالاتت كاس مصر الزمالك دور الـ16

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