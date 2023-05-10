أمين الفتوى يُفرق بين أنواع النجاسة العينية والحكمية (فيديو)

فرق الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدر الإفتاء، خلال حلقة جديدة من برنامج “فتاوى الناس” المُذاع على قناة “الناس”، بين النجاسة العينية والحكمية، في إطار ما أطلق عليه الفقهاء أوصاف النجاسة الثلاثة “الطعم واللون والرائحة”.

وقال “شلبي” إن الفقهاء يقسمون النجاسة إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية، “العينية” هي شئ يدركه الإنسان وله رائحة ولون، أما “الحكمية” فتعني أن النجاسة وجدت ثم جفت، بمعنى أن البول جاء في مكان ما فصار متنجسًا ثم جف المكان، فهنا لا لون له ولا طعم ولا رائحة، لكن هناك نجاسة والإنسان متأكد منها، فهذه نجاسة حكمية.

وأوضح أمين الفتوى، رائحة النجاسة أو الطعم ممكن أن تزول وهذا أمر سهل، أما اللون فيوجد بعض النجاسات لا لون لها ولكن توجد على شكل بقعة يصعب على الإنسان أن يزيلها، ولذلك يقول الفقهاء تزال أوصاف النجاسة الثلاثة (الطعم واللون والرائحة) إلا إذا تعذر وتعسر إزالة اللون، ولذلك فإن اللون معفي عنه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.