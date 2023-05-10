حلمى النمنم: مصر استطاعت التغلب على محاولات عديدة لتقسيمها بفضل التلاحم بين الشعب ومؤسساته

قال الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن قضية الوعى ضرورة حتمية لكل المجتمعات، ولكل فئات الشعب وفى كل الأوقات بصفة عامة وفى الوقت الراهن بصفة خاصة، حيث تواجه الدول مشكلات التفتت والانقسام، في وقت تعرضت فيه الكثير من المجتمعات المحيطة لهذا الخطر.

وأضاف، خلال فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمتها كلية الآداب بجامعة الإسكندرية "دور المنابر الثقافية في تنمية وعي الشباب"، أن مصر استطاعت التغلب على محاولات عديدة لتقسيمها بفضل التلاحم بين الشعب المصرى ومؤسساته العريقة من جيش وشرطة والجامع الأزهر والكنيسة المصرية، وأكد على ضرورة العمل والاستمرار فى نشر الوعي والثقافة لاستمرار هذا الترابط والوقوف أمام كل هذه المحاولات.



وأعرب عن سعادته بتواجده بجامعة الإسكندرية التى أسسها الدكتور طه حسين أحد أبرز رموز الثقافة فى مصر والوطن العربى، مؤكدًا على أهمية موضوع الندوة اليوم في تنمية وعي الشباب.



وأشار الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى التعاون بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية فى العديد من الأنشطة الثقافية التى تساهم في نشر الوعي والثقافة فى المجتمع السكندرى، مؤكدًا على أهمية توسيع مفهوم الوعى إلى بناء العقل والذات وكيفية تشكيل الذات الواعية القادرة على حراسة نفسها من المؤامرات الخارجية التى تستهدف التحكم في العقول في ظل مجتمعات تعانى من أخطار عديدة مثل الأمية والإرهاب والتلوث ونقص الوعى، لذا وجب علينا تحديد المشكلات التي تواجه وطننا ووضع الحلول الشاملة وفق فقه الأولويات، حيث يواجه الشباب خطر ثقافة الاستهلاك وتتسع الفجوة ما بين الطموح والإمكانيات، ولفت إلى خطر مواقع التواصل الاجتماعي التى تمثل سلاحًا ذا حدين، حيث تعمل بشكل إيجابي كأداة للثقافة والتواصل، ولكن يمكن استخدامها بشكل سلبى كأداة للفرقة ونشر الأفكار العدوانية وتحطيم الوعى وتفكيك المجتمع.

ولفت الدكتور هانى خميس، عميد كلية الآداب، إلى دور جامعة الإسكندرية، وكلية الآداب فى رفع الوعي ونشر الفكر التنويرى ومناقشة القضايا المجتمعية في ظل التحديات التي تواجه الأوطان من خلال الظواهر السلبية التي تعكر الصفو العام وتبث الطاقة السلبية والخوف من المستقبل ونشر الشائعات من خلال وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة، حيث تلعب الثقافة والفن دورًا محوريًا في نشر الوعي وبث روح الانتماء والولاء للوطن وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية، مشيرًا إلى دور وزارة الثقافة فى افتتاح دور الثقافة فى مختلف المحافظات من أجل تقديم أنشطة وفعاليات ثقافية تنشر الوعى بين الشباب، مشيدًا بدور مكتبة الإسكندرية كصرح ثقافى يتيح الفرصة لمناقشة مشكلات الوطن وتحدياته والعمل على تقديم حلول غير تقليدية وتعزز وعى الشباب عبر تنمية ثقافة القراءة.

وأكدت الدكتورة إيناس دياب، مدير مركز الحرية للإبداع، إلى أهمية عمل المنابر الثقافية في تعزيز التواصل، وللتعاون بين الشباب من خلال ما تقدمه من فعاليات ثقافية وفنية وتعليمية لبناء مجتمع مترابط، حيث تنظم المراكز الثقافية العديد من ورش العمل والعروض المسرحية ومعارض الفن التشكيلي والحفلات الموسيقية والندوات الثقافية والأدبية والشعرية ومعارض التصوير الفوتوغرافي وورش الرسم ونوادى السينما، حيث تقوم هذه الفعاليات بتقديم الدعم الثقافى والعاطفي والاجتماعي للشباب وتشجيع الابتكار والإبداع وتعزيز قيم الثقافة والانتماء والتنوع وتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل ودعم ذوى الهمم ثقافيًا واجتماعيًا، مشيرة إلى دور مركز الحرية للإبداع فى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية لرفع مستوى الوعي لدى الشباب وخطته المستقبلية لزيادة هذه الأنشطة.

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