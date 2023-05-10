الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المالية: تنفيذ ترقيات كافة الدرجات الوظيفية المستحقة أول يوليو

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ ترقيات كافة الدرجات المستحقة أول يوليو المقبل، بتكلفة مليار جنيه.

وأشار معيط، إلى أن مخصصات تعيين 70 ألفا من المدرسين والأطباء والصيادلة موجودة في احتياطي الموازنة، حتى تتم تلك التعيينات، حيث يتم إعلان مسابقات التعيينات الجديدة خلال العام المالي الجديد. 

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ منها زيادة بن الأجور من ٤١٠ مليارات العام المالي الحالي إلى ٤٧٠مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، وزيادة الـ٣٠٠ جنيه الجديدة في نوفمبر الماضي بتكلفة للموازنة ٨ مليارات جنيه. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي وحضور وزير المالية؛ لمناقشة الأجور بالموازنة الجديدة مع بدء مناقشات الموازنة الجديدة.

واستعرض الوزير الزيادة السنوية للعلاوة الدورية بتكلفة سنوية ١٠ مليارات جنيه والحافز الإضافي للدرجات الوظيفية بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور بتكلفة سنوية ٢٥ مليار جنيه، وكذلك زيادات أعضاء هيئة التدريس زيادات المدرسين ٣٠٠ جنيه شهريا وحافز جودة ٣٠٠ جنيه بتكلفة نصف مليار جنيه، وزيادة كادر الأطباء وزيادة حافز الجودة  بالإضافة إلى حافز المهن الطبية ٤٧٥ جنيهًا بدل مخاطر ومضاعفة.

كما أعلن الوزير أن هناك قانونا مقدما من الحكومة وتم إرساله لمجلس النواب لرفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ورفع حد شريحة الإعفاء، وذلك ردًا على سؤال النائبة ميرفت أليكسان حول تنفيذ توجيه الرئيس برفع شريحة الإعفاء إلى ٣٠ ألف جنيه.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخط الدكتور محمد معيط وزير المالية المركزي للتنظيم والإدارة الموازنة العامة الجديدة للدولة

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