الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

آداب الإسكندرية تعقد ندوتها التثقيفية "دور المنابر الثقافية فى تنمية وعى الشباب"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، فى فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمتها كلية الآداب تحت عنوان "دور المنابر الثقافية فى تنمية وعى الشباب"، تحدث فيها كل من الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة إيناس دياب الأستاذ بكلية التربية النوعية ومدير مركز الحرية للإبداع، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض في سموحة، وبحضور الدكتور هانى خميس عبده عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبداللاه رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة، فى إطار فعاليات الصالون الثقافي لجامعة الإسكندرية.

IMG-20230510-WA0028

 وفى كلمته بهذه المناسبة رحب الدكتور عبدالعزيز قنصوه بالحضور، مؤكدًا حرص الجامعة على عقد الندوات الثقافية واستضافة الرموز الثقافية المستنيرة من أجل نشر الوعي لدى طلابها؛ ولتصبح الثقافة بمفهومها الشامل ركيزة أساسية في بناء شخصياتهم.

IMG-20230510-WA0027

وأكد ارتباط التنمية الأقتصادية بالتنمية الثقافية، وضرورة التوعية والتعريف بجهود الدولة فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، في ظل تحديات ضخمة على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لجميع المشكلات هو التعليم الجيد وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن.

IMG-20230510-WA0026

وأوضح أن الجامعة تعمل وفق إستراتيجية وزارة التعليم العالي التى تتطور بديناميكية سريعة بهدف تحسين جودة التعليم؛ لتصبح ذات مستوى عالمى قادر على بناء الجمهورية الجديدة عبر منظومة متكاملة من الجامعات الحكومية والأهلية والدولية، وإتاحة فرص التعلم وزيادة المعرفة، ووجه الطلاب للإستفادة من بنك المعرفة الذى يتيح الاطلاع على الأبحاث العلمية بصورة مجانية لا تتوافر للكثير من الطلاب في دول العالم فهو تجربة مصرية غير مسبوقة.

IMG-20230510-WA0025

ووجه رئيس الجامعة الطلاب إلى ضرورة بذل كل الجهود من أجل الحصول على المعرفة في التخصصات المتنوعة، وأن تظل عملية التعليم مستمرة لا تتوقف، ومواكبة التغييرات السريعة في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

شهدت الندوة عدة مناقشات بين الضيوف والحضور من طلبة الكليات المختلفة، أكدوا خلالها أهمية استمرار تنظيم الفعاليات المتعلقة بنشر الوعي والثقافة وكيفية مواجهة الشائعات. 

جامعة الإسكندرية الندوة التثقيفية دور المنابر الثقافية مكتبة الاسكندرية الرموز الثقافية المستنيرة

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

مواطن ببنى سويف: الرئيس السيسى أتاح الفرصة للشباب للتحدث خلال الحوار الوطنى (فيديو)

محامية زوجة شاكوش تكشف عن شرط قبولها الطلاق وديًا

السيطرة على حريق عقار بقرية زاوية دهشور بالبدرشين

محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة