حمادة أنور يكشف أسباب تراجع نتائج الزمالك

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الفريق الأول فى حاجة إلى أكثر من لاعب يدعّم به صفوفه خلال الموسم المقبل.

وقال المدير الإدارى السابق إن الزمالك يحتاج إلى مسّاك بجوار محمود حمدي الونش الذى يعتبر الأفضل في الدوري المصري مع محمد عبدالمنعم، مضيفًا أن الفريق الأبيض فى حاجة إلى ظهيرين أيمن وأيسر في ظل عدم وجود بديل لحمزة المثلوثي وفتوح فى ظل إصابة عبدالشافي وعبدالله جمعة وقلة خبرات حاتم سكر.

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن الزمالك يعاني فى مركز لاعب الوسط المدافع منذ رحيل طارق حامد، خاصة أن روقا ودونجا لم يُرضيا طموحات جماهير الفريق الأبيض.

وشدد على ضرورة عودة يوسف أوباما المعار إلى نادي الحزم السعودي، خاصة أن طريقة المدير الفني الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تعتمد على لاعب يربط بين الخطوط رقم 10 عكس فيريرا، الذي لم يكن يعتمد على أوباما، الأمر الذى أجبر إدارة الزمالك على إعارته.