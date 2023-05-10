محامية زوجة شاكوش تكشف عن شرط قبولها الطلاق وديًا

علقت المستشارة هايدي الفضالي، محامية ريم طارق زوجة حسن شاكوش، على التحقيق مع الأخير اليوم بمقر النيابة، مؤكدة أن كل ما يقال عن تقديم زوجته بيانات خاطئة وإخفائها أنها مطلقة ليس صحيحًا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حسن شاكوش، هو من أخذ المستندات منها وكان من ضمنها وثيقة الطلاق لتسليمها للمأذون، مؤكدة أن دور الزوجة هو التوقيع على قسيمة الزواج فقط والزوج هو من يهتم بكل التفاصيل الأخرى من إحضار المأذون ومنحه المستندات اللازمة لتوثيق الزواج.

سبب عدم تغيير ريم طارق بيانات بطاقتها الشخصية

وأكدت خلال المداخلة أن ريم لم تغير بطاقتها إلى الآن لأن مدتها لم تنته، كما أنها لم ترى الوثيقة الأصلية التي حررها المأذون ولا تعرف ماذا كتب فيها، مشيرة إلى أن موكلتها تم طردها بملابسها التي عليها ولم تأخذ أي متعلقات شخصية لها.

وأوضحت أنها ستطلب من النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لتكشف الطريقة التي غادرت بها موكلتها منزل الزوجية، مشيرة إلى أن الزوج هو من قام بإعطاء المأذون بيانات غير صحيحة.

قبول الطلاق بشكل ودي

وكشفت أن موكلتها تقبل الطلاق وإنهاء كل الخلافات بشكل ودي على أن يعتذر "شاكوش" عن التشهير بها، وفي الوقت نفسه قبل محامي الطرف الآخر بالطلاق وإنهاء الخلافات.