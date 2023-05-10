الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"حاولت الابتعاد عن علاقة غير شرعية بمتزوجة.. فما حكم الشرع؟".. أمين الفتوى يُجيب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل أحد المواطنين قال فيه: “حاولت الابتعاد عن علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة، فما حكم الشرع؟”.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: “سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال: عد من الكبائر أن تزني بحليلة جارك” وتابع: "المشكلة عند السائل أنه مستسلم لإغواء الشيطان، ومستسلم لنفسه، الإنسان دائما لازم يكون صاحب موقف وقرار.. يبقى تبعد عنه دون نقاش".

واستكمل: “ما تفعله فيه خطورة شديدة، لأن ده من المحرمات الكبيرة التى نهى عنها الله ورسوله، لازم تتوب وتستغفر، شوف إنت عاوز تروح فين، لو عاوز تروح الجنة توب واستغفر، عاوز تروج النار استمر”.

وتابع: “خلى بالك كما تدين تدان بيبقى فى خراب فى البيوت وممكن حد من أهلك يتعرض لكده سواء زوجتك أو أختك أو أمك”، مستشهدًا بالآية الكريمة: " فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِىَ الْمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوَى". 

الإفتاء المصرية ار الإفتاء المصرية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الدكتور سلامة داود الشركة المتحدة الشهاد الدكتور محمود

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