الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

19 لاعبًا يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة، برئاسة عصام النوار أزمة سفر البعثة المصرية الى تونس للمشاركة في البطولة الافريقية المحدد موعدها في الفترة من 13 وحتى 22 مايو الجاري.

وشهدت الساعات القليلة الماضية أزمة تتلخّص في ضرورة إرسال مبلغ 2300 فرنك سويسرى لحساب الاتحاد الدولى للمصارعة للسماح لبعثة مصر بالمشاركة في البطولة وتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتم الانتهاء من الازمة التى كانت تطلب تسميع المبلغ على حساب الاتحاد الدولى وهو ماحدث بالفعل قبل إغلاق السيستم.

على جانب آخر، يستعد منتخبات مصر في منافسات المصارعة ”الحرة، الرومانية، والنسائية” تحت 17 و20 سنة وللكبار، للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية التي ستقام خلال الفترة من 13 وحتى 22 مايو الجاري، في تونس.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في تونس، عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، ومحمد محمود نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة، و السيد جمعة عبد العال إداري البعثة.

بينما يشارك من الحكام الدوليين كلًا من حسام سرحان الجنزوري حكمًا دوليًا، وأحمد زكي سلمان حكمًا دوليًا أساسيًا، ومروة محمد إسماعيل، وأحمد عبد الحميد محمد.

وكمال عبده علي مديرًا فنيًا للمصارعة الرومانية، وياسر عبد الرحمن علي مدربًا للمصارعة الرومانية، ومحمود مصطفى محمد مديرًا فنيًا للمصارعة الحرة، وعلي أبو طالب محمد مدربًا للمصارعة الحرة، ومحمد عبد الحفيظ طلبة مديرًا فنيًا للمصارعة النسائية، ووصال عبد الواحد قرطام مدربًا للمصارعة النسائية، ومحمد أحمد إبراهيم مديرًا فنيًا للمصارعة الرومانية.

واستقر الجهاز الفني على مشاركة 19 لاعبًا في منافسات المصارعة الحرة وهم: ”جمال عبد الناصر حنفي، شهاب الدين عبد الرؤوف، عمر محمد مراد، عمرو رضا رمضان، محمد طارق عبده، أحمد خالد محمد، سيف الدين شكري، مصطفى علي جبر، محمد مصطفى الشامي، ضياء الدين جوده، أحمد عبد الباري بكري، سعيد إبراهيم، سيف سامح العشماوي، كمال عمرو عبده، فارس ضياء حسن، إسماعيل حامد فهمي، حاتم عادل عبده، مروان إيهاب ثابت، كريم موسى الدبي”.

عصام النوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة الاتحاد الإفريقي للمصارعة مدير ا فني ا للمصارعة مدرب ا للمصارعة الرومانية

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