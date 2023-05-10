وزير التعليم يزور مدرسة "تولجيت" بلندن للتعرف على أحدث أساليب الدمج

زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة "تولجيت" بالعاصمة البريطانية لندن للتعرف على أحدث أساليب الدمج في المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في "المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣".

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فصول المدرسة، وغرف الموارد الخاصة بالطلاب وذوى التوحد، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة نظام العمل بالمدرسة، كما أجرى الدكتور رضا حجازي حوارًا مع الطلاب، والمعلمين، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المدرسة لطلاب ذوى التوحد، وتجربة المدرسة فى مجال الدمج التعليمى.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن خالص امتنانه وتقديره بهذه الزيارة، مثنيًا على أساليب اهتمام المدرسة بخلق بيئة دامجة للطلاب، مرحبًا في هذا الإطار بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات ونقل هذه التجربة المتميزة لمصر.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، أن هذه التجربة رائدة ومتميزة لخلق بيئة دامجة للطلاب من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتقدم لهم العديد من الخدمات التعليمية التي تهدف لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة في تقدم المجتمع.

كما أشار وزير التربية والتعليم، إلى أن التجربة المصرية في مدارس الدمج، تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، التي تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كل سبل الدعم لهم، ودمجهم فى المجتمع.