الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مراكز إبداع مصر الرقمية تستضيف ورش عمل مختبر "مايكروسوفت" للمهارات

مراكز إبداع مصر الرقمية
مراكز إبداع مصر الرقمية

تستضيف مراكز إبداع مصر الرقمية التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ورش عمل مختبر "مايكروسوفت" للمهارات وهي سلسلة من ورش العمل المتخصصة يقدمها خبراء بالشركة العالمية.

وتنعقد أولى ورش العمل يوم 13 مايو بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، وتدور حول المفاهيم الأساسية للحوسبة السحابية وأساسيات Microsoft Azure وهي منصة متخصصة في مجال الحوسبة السحابية، تابعة لشركة "مايكروسوفت"، تقدم خدمات النفاذ إلى التطبيقات والخدمات وإدارتها وتطويرها من خلال مراكز البيانات العالمية.

وخلال ورشة العمل، سيقدم مجموعة من الخبراء والمتحدثون البارزون فهمًا متعمقًا للمبادئ الأساسية للحوسبة السحابية ودور منصة Microsoft Azure في تقديم تلك الخدمات. 

وتتناول ورشة العمل عدة محاور، على رأسها شرح تفصيلي لمفاهيم السحابة وبنية المنصة والخدمات التي توفرها وكيفية إدارتها وحوكمتها.

جدير بالذكر أن مراكز إبداع مصر الرقمية هي مشروع وطني، يتولى تنفيذه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال. 

ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة. 

وتوفر المراكز مساحة للإبداع والتفاعل والعمل وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.

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