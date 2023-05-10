المقرر المساعد للجنة النقابات: مطالبة من كافة قوى المجتمع المدني لتعديل قانون العمل

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني، إن هناك العديد من المطالب من كافة قوى المجتمع المدني لإجراء تعديلات على قانون العمل.

تعديل قانون العمل

وأكد البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذا القانون كان عليه لغط كبير، ولهذا تم عقد الكثير من الجلسات النقاشية مع المجتمع الأهلي لمعرفة وجهات النظر المختلفة في هذا القانون.

وأضاف في حديثه، أن بداية النقاش مع المجتمع المدني سيكون يوم الأحد وسنستمع لجميع المطالب، حيث سيكون لجان فنية ستكون مهمتها أن تحكم على المطالب المقدمة في الجلسات والنقاشات.

عمل النقابات

وأشار إلى، أن القانون تعرض لتذبذبات كثيرة بسبب غياب الرؤية، معبراً:" سنعمل على الأمان الوظيفي والوصول للمواد اللي بتحقق الهدف، النقابات العمالية أكثر فئة بلورت مطالبها بالنسبة للحوار الوطني ومطالبها قانون العمل على رأس أولوياتنا".