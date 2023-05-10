نائب رئيس حزب الجيل بالإسكندرية: الحوار الوطنى من أهم المبادرات الرئاسية (فيديو)

قال عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، إن الحوار الوطني من أهم الأحداث والمبادرات الرئاسية التي دعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنها تقوم بتفعيل الحياة السياسية ودور الأحزاب، حيث كان يوجد في وقت من الأوقات السابقة تهميش بعض الأحزاب السياسية، ولكن هذا المبادرة جمعت الأطياف السياسية وكل الأحزاب شاركت في الحوار الوطني وجلساته، وإعداد كل الأجندات التي تناقش كل المشاكل والمعوقات التى تواجه جميع المواطنين والعمل علي إيجاد حلول لها.



وأضاف عوض، أن هذة المبادرة مهمة جدًا لإحياء السياسية في مصر والتفاعل المجتمعي مع جميع قضايا الدولة، وقد شارك حزب الجيل في الحوار الوطني بوفد كبير بعدة ملفات وطبعًا المواطنين بينتظروا نتيجة المباحثات والاجتماعات التى ترجع بالعائد الإيجابي علي المواطن المصري وعلي المجتمع في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية التي تهم كل المواطنين في الظروف اقتصادات العالم كلها مهتزة بسبب عوامل كثيرة، ومنها الحرب الروسية، الحوار الوطني مهم جدًا لأنها أول مرة في مصر تجتمع الأحزاب كلها وتكون لجانًا مختلفة في جميع التخصصات؛ لمناقشة كل الملفات التي تخص مشاكل المواطنين.



وتابع: أن جميع المصرين شاهدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تقلص زمام الحكم قام ببناء الدولة المصرية ومحاربة الإرهاب، وكان الوقت كله في تعمير الوطن والبلاد بعمل المشروعات القومية، وجاء الوقت للاهتمام بالمجتمع السياسي والمدني لنقل صوت الشعب ومعاناته، مؤكدًا أنه يجب أن تكون أيدينا في يد بعض لأن الحوارات المجتمعية هذه هينتج منها عدة أفكار ومشاريع هتفيد المواطنين والبلد، مما تؤدي إلي الارتقاء بالمجتمع المصري.

وشكر عوض الرئيس السيسي، علي الجهود المبزولة لتحقيق الأمن والأمان في البلاد، بالإضافة إلي المشاريع القومية التى نفذها علي أرض الواقع في محافظة الإسكندرية والقضاء علي العشوائيات وإنشاء مساكن آدمية للمواطنين.

الفيديو:

https://fb.watch/krsFHuynTQ/?mibextid=Nif5oz