مصطفى بكرى يوجه الشكر إلى الرئيس السيسى ومدبولى: "مسابوش شقيقى ولا لحظة"

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شقيقه النائب محمود بكري، والذي رحل عن عالمنا بعد معاناة مع المرض.

وقال "بكري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن شقيقه عند دخوله للمستشفى من 70 يومًا، دعا إخوته وأولاده، وقال لهم إنه رأى رؤيا لوالديه وهما يقولان له إنهما ينتظرانه، مؤكدًا أنه منذ هذا اليوم وحالته في تدهور.

وصية شقيقه

وأشار إلى أن شقيقه محمود بكري، أوصى بأن يدفن في تراب بلده بقنا، التي نشأ فيها وسط الغلابة ولذلك كان هناك الآلاف من البشر الغلابة في تشييعه.

ووجه بكري الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، قائلًا: «مسابوش شقيقي ولا لحظة من اللحظات».