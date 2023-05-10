"الدستور" تستضيف ممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لاستعراض رؤيتهم في الحوار الوطني

واصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

واستضافت «الدستور» اليوم، ندوة عن رؤية النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني.

حضر الندوة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وأ. جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين وناصر العمري، عضو مجلس نقابة المحامين، ومحمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، وزينب خير، رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو لجنة النقابات والمجتمع المدني في الحوار الوطني.

وحرص الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، على الترحيب بالحضور، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول واقعية لمشكلات النقابات المهنية.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

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جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

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