الأربعاء 10 مايو 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الدستور" تستضيف ممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لاستعراض رؤيتهم في الحوار الوطني

جانب من الندوة
جانب من الندوة

واصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

واستضافت «الدستور» اليوم، ندوة عن رؤية النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني.

حضر الندوة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وأ. جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين وناصر العمري، عضو مجلس نقابة المحامين، ومحمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، وزينب خير، رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو لجنة النقابات والمجتمع المدني في الحوار الوطني.

وحرص الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، على الترحيب بالحضور، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول واقعية لمشكلات النقابات المهنية.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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76c19656-02ba-463e-9cf2-f82282894e8f
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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b56d4f07-7883-43bc-ba17-8664c4b13f17
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548d0fde-98b1-4375-8bba-b4f4a95a0345
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الحوار الوطنى الشباب المصري المهندس طارق النبراوي المجتمع المدنى النقابات المهنية سكرتير عام نقابة الصحفيين مجلس نقابة المحامين

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