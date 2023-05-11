إسلام أبو المجد: استضافتنا للوكالة الإفريقية سيعزز من صورة مصر بقطاع الفضاء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الإفريقية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

وأوضح الدكتور إسلام حمزة أبو المجد مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية، ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن هذا القرار تم تطبيقه في شهر يناير لعام 2023، والتوقيع عليه في الوقت الحالي هي إجراءات رسمية تحدث للعرض علي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "إن القرار الذي صدر الأربعاء له العديد من الفوائد الهامة على مصر من بينها سيكون فيها نهضة تعدينية وصناعية من خلال استخدام الخرائط الخاصة بالأقمار الصناعية التي تكشف عن الأماكن التي توجد بها مواد تعدينية ستساهم في زيادة الاقتصاد".

وأكد حمزة، أن الفوز باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية سيزيد تعزيز مصر في توضيح صورتها بأن لديها القدرة والخبرات الكبيرة في قطاع الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، خاصًة أن هذه الاستضافة جاءت بعد موافقة من الاتحاد الإفريقي بعدما كانت هناك منافسة قوية بين 4 دول للحصول عليها.

أهمية استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية في مصر

الاتفاقية الخاصة باستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية ستساهم في تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية في مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الإفريقي.

وتسهم اتفاقية استضافة مصر لمقر الوكالة في تمكين مصر من التواجُد القوي والفعلي في أفريقيا في مجال علوم الفضاء، لا سيّما مع ما تمتلكه من تكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، وذلك بما يحقق الريادة لمصر في هذا الشأن.