وزير الشباب للنواب: "صندوق الرياضة يسهدف رعاية الأبطال والموهوبين"

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن صندوق الرياضة المصرى يهدف فى المقام الأول إلى وضع خطط رعاية للأبطال والموهوبين رياضياً، من خلال الخطة الاستثمارية للقطاع وخاصة الألعاب الفردية".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، ل​مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مها عبدالناصر، بشأن آليات وضوابط الرقابة على أوجه إنفاق ومدخلات صندوق الرياضة المصري.

وزير الشباب: صندوق الرياضة يهدف لرعاية الابطال والموهوبين

وتابع وزير الشباب والرياضة أن الصندوق يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى توليه القيادة السياسية بالمنظومة الرياضية، باعتبارها أحد أهم مرتكزات القوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار “صبحي” إلى أن الصندوق يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية لتحقيق أرقام قياسية جديدة وميداليات أولمبية تضاف إلى السجل المضيء لإنجازات الرياضة المصرية، خاصة فى ظل حرص الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على استضافة البطولات الدولية بشكل يليق باسم الدولة المصرية.

وأضاف “صبحي” إلى أن الوزارة تسعى من خلال الصندوق لوضع خطة ومشروع لتأهيل الألعاب الفردية بدءً من الناشئين، للمنافسة في الأولمبياد، في ظل ما تشهده مصر من طفرة رياضية بدعم رئاسي غير مسبوق، مؤكدا: "لدينا رؤية واستراتيجية للاهتمام بالنشئ والمواظبة والأبطال الرياضيين".

واختتم: “نسعى طوال الوقت لمزيد من التلاحم والتفاعل والتعاون مع مجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، ويتم إنجاز العديد من الملفات وما لم يحقق يتم النظر فيه”.